Во Владимирской области из-за атаки дронов загорелись два объекта инфраструктуры
10 июня 202607:20
Юлия Савченко
Пожар произошел на двух объектах во Владимирской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.
Как уточнил губернатор, зафиксировано возгорание на объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.
«Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия», - написал Авдеев на платформе «Макс».
Никто не пострадал.
Ранее в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ погиб мирный житель, еще два человека пострадали, пишет 360.ru.
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