Во Владимирской области из-за атаки дронов загорелись два объекта инфраструктуры

Пожар произошел на двух объектах во Владимирской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Как уточнил губернатор, зафиксировано возгорание на объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.

«Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия», - написал Авдеев на платформе «Макс».

Никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ погиб мирный житель, еще два человека пострадали, пишет 360.ru.

