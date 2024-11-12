СМИ: Здание Рижского вокзала в Москве оценили в миллиард рублей

Как сообщает издание, подобный вопрос был включен в повестку совета директоров в конце сентября. Итоги обсуждения не раскрывались, позже в РЖД уточнили, что тему вновь намерены рассмотреть в середине ноября.

При этом в холдинге не уточнили причин реализации актива.

К началу 2024 года в районе Рижского вокзала должен был быть построен транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рижская», объединяющий МЦД-2 и МЦД-4, заявлял дептранс Москвы в июне 2022 года. В дальнейшем частью транспортного узла также должны были стать МЦД-3, две станции метро и Большой кольцевой линии. Однако к ноябрю 2024 года Рижский вокзал обслуживает только дальние пригородные маршруты в направлении станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево и Дедовск, передает «Радиоточка НСН».

