Несмотря на турбулентную геополитическую ситуацию, на фондовом рынке есть сейчас интересные инструменты, такие как облигации федерального займа и дальние облигации. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Конечно, сейчас на глобальных финансовых рынках присутствует турбулентность, в том числе есть некий откат на фондовом рынке в связи с геополитическими новостями. Однако фондовый рынок остается наиболее привлекательным, потому что есть достаточно интересные инструменты, такие как облигации федерального займа. И опять же, если мы рассчитываем на снижение ставки к концу года, это и дальние облигации, которые могут показать хороший рост на фоне изменения денежно-кредитной политики. Также на фондовом рынке остаются акции с хорошей дивидендной доходностью. Есть компании, которые выплачивают неплохие дивиденды, учитывая накопленную ликвидность за прошлые годы. Можно отметить тот же X5 - одна из самых интересных компаний по выплате краткосрочных дивидендов», - рассказал он.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил в пресс-центре НСН, что ключевая ставка будет снижаться, так как ее повышенное значение не привело к снижению инфляции.

