Происходит откат: Какие акции купить на фондовом рынке
Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН посоветовал обратить внимание на акции с хорошей дивидендной доходностью, среди которых отметил акции компании X5.
Несмотря на турбулентную геополитическую ситуацию, на фондовом рынке есть сейчас интересные инструменты, такие как облигации федерального займа и дальние облигации. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Конечно, сейчас на глобальных финансовых рынках присутствует турбулентность, в том числе есть некий откат на фондовом рынке в связи с геополитическими новостями. Однако фондовый рынок остается наиболее привлекательным, потому что есть достаточно интересные инструменты, такие как облигации федерального займа. И опять же, если мы рассчитываем на снижение ставки к концу года, это и дальние облигации, которые могут показать хороший рост на фоне изменения денежно-кредитной политики. Также на фондовом рынке остаются акции с хорошей дивидендной доходностью. Есть компании, которые выплачивают неплохие дивиденды, учитывая накопленную ликвидность за прошлые годы. Можно отметить тот же X5 - одна из самых интересных компаний по выплате краткосрочных дивидендов», - рассказал он.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил в пресс-центре НСН, что ключевая ставка будет снижаться, так как ее повышенное значение не привело к снижению инфляции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
- Гастроэнтеролог Кардашова рассказала о влиянии проблем с кишечником на внешность
- Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию армии и призывы к санкциям
- Минстрой заявил о проблемах в отрасли
- Фон дер Ляйен призвала Китай делать больше для урегулирования на Украине
- Договор между Ираном и Россией не предусматривает оказание военной помощи
- Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и Ираном
- Компания Budweiser подарила пиво вратарям НХЛ, не пропускавшим от Овечкина
- Минобороны: За сутки ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры РФ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 290 солдат, танк и три БТР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru