Ретейлеры заявили о дефиците новых iPhone в России
Российские ретейлеры сообщили о дефиците новых смартфонов iPhone, магазины получают на 70-80% меньше гаджетов, чем требуется. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в нескольких розничных сетях.
По словам собеседников издания, наиболее сложная ситуация наблюдается с моделями iPhone 13 и 13 Pro.
«За три недели мы получаем столько, сколько продаем за неделю. Примерно треть от того, что нужно. Покупателям приходится записываться и ждать поступления iPhone 13 Pro Max по три недели», — сообщил один из источников.
Еще один из собеседников издания заявил о дефиците всех моделей смартфонов от Apple.
Ретейлеры отмечают, что испытывают нехватку гаджетов Samsung, Xiaomi и Huawei, однако их дефицит не так заметен из-за более низкого по сравнению с iPhone спроса. Кроме того, в магазинах не хватает игровых приставок: поступающие в продажу партии покрывают лишь 1% заказов.
По данным торговых сетей, дефицит электроники вызван нехваткой комплектующих и нарушениями в цепочках поставок по всему миру. Согласно прогнозам ретейлеров, появление больших партий гаджетов ожидается к новогодним праздникам, однако общий дефицит электроники сохранится до конца 2022 года, пишет РИА ФАН.
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