Apple сохранил звание самого дорогого бренда в мире
Apple сохранил свое место в рейтинге наиболее дорогих мировых брендов. Это следует из данных Interbrand Corp.
Отмечается, что за 2021 год стоимость этой торговой марки подросла на 26% и составляет более чем 408,25 миллиарда долларов. Бренд Amazon также увеличил стоимость на 24%, у него второе место в списке.
Замыкает тройку лидеров Microsoft с ростом в 27%. Отмечается, что у первых компаний более 62% общей стоимости всех брендов, входящих в десятку.
Прорыва от нового iPhone ждать не стоит, но у Apple есть главный актив – армия поклонников, заявил в эфире НСН гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
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