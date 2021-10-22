Apple сохранил звание самого дорогого бренда в мире

Apple сохранил свое место в рейтинге наиболее дорогих мировых брендов. Это следует из данных Interbrand Corp.

Отмечается, что за 2021 год стоимость этой торговой марки подросла на 26% и составляет более чем 408,25 миллиарда долларов. Бренд Amazon также увеличил стоимость на 24%, у него второе место в списке.

Замыкает тройку лидеров Microsoft с ростом в 27%. Отмечается, что у первых компаний более 62% общей стоимости всех брендов, входящих в десятку.

Прорыва от нового iPhone ждать не стоит, но у Apple есть главный актив – армия поклонников, заявил в эфире НСН гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

