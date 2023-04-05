«Реструктуризация отрасли»: Сервис PickPoint не выдержал конкуренции с маркетплейсами
Маркетплейсы составили серьезную конкуренцию логистическим компаниям и перетянули на себя часть клиентов, сказал НСН экономист Андрей Бунич.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил в беседе с НСН, что прекращение деятельности логистического сервиса PickPoint в России может быть связано не с экономическим кризисом, а с реструктуризацией отрасли после прихода маркетплейсов.
Логистический сервис PickPoint прекращает деятельность в России, утверждает газета «Коммерсантъ». Решение связано с финансовыми сложностями на фоне ухода западных ретейлеров, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора. У PickPoint 6 тысяч постаматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России. Уберут ли постаматы или передадут другим операторам, не уточняется. Бунич заявил, что постаматы не выдержали конкуренции с маркетплейсами.
«Уход сервиса с рынка необязательно может быть связан с кризисом. Это может быть связано с реструктуризацией отрасли. Появились маркетплейсы, которые конкурируют с логистическими компаниями. Сбер, Яндекс перетянули на себя часть клиентов. Еще одна компания отделилась от PickPoint и стала работать самостоятельно. Думаю, что менеджмент PickPoint не смог конкурировать. К тому же доходы на потребительском рынке упали, конкуренция стала жестче», - сказал Бунич.
Собеседник НСН отметил, что постаматы могут остаться в проходных местах.
«Пострадать могут владельцы постаматов, у которых они в собственности. Продать их будет сложно. Однако проходные точки сохранятся. Один постамат стоит 200-300 тысяч рублей, а окупается года за три. Владельцы максимум зарабатывали по 10 тысяч в месяц», - резюмировал Бунич.
Ранее Андрей Бунич заявил в беседе с НСН, что малый и средний бизнес точечно получает поддержку государств, а для развития сфера слишком зарегулирована.
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