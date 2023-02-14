Ресторатор перечислил плюсы дистанционной торговли алкоголем

Ранее федерация рестораторов и отельеров попросила Совет Федерации снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Представители федерации считают, что такая мера поддержит отрасль и расширит каналы продаж российского вина. Соколов одобрил инициативу, предложенную Совфеду.

«Это будет удобно как для баров, так и для посетителей. В большей степени в снятии запреты заинтересованы те заведения, у которых есть функция доставки. Думаю, что они будут делать лицензию на продажу алкоголя, чтобы увеличить собственную выручку. Хотя с теми, кто уже достаточно давно находится на рынке (например, «Якитория», если привести в пример японскую кухню), обычным ресторанам конкурировать сложно. Полагаю, что не выдержат они конкуренции и с магазинами, хотя здесь все зависит от финансовой схемы служб доставки. Если будет большая скидка на алкоголь как на добавочную услугу, то вполне возможно, что бары смогут навязать соперничество розничным сетям», — сказал Соколов.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что поставляемые через параллельный импорт ликер Jagermeister и Johnnie Walker вряд ли вырастут в цене, качество их останется на прежнем уровне. Об этом сообщило агентство НСН.

