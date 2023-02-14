Ресторатор перечислил плюсы дистанционной торговли алкоголем
В устранении запрета на дистанционную торговлю алкоголем прежде всего заинтересованы заведения с функцией доставки, сказал НСН Дмитрий Соколов.
Дистанционная торговля алкоголем удобна как для ресторанов, так и для их клиентов, инициативу федерации рестораторов и отельеров следует одобрить. Об этом НСН заявил ресторатор, владелец баров Дмитрий Соколов.
Ранее федерация рестораторов и отельеров попросила Совет Федерации снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Представители федерации считают, что такая мера поддержит отрасль и расширит каналы продаж российского вина. Соколов одобрил инициативу, предложенную Совфеду.
«Это будет удобно как для баров, так и для посетителей. В большей степени в снятии запреты заинтересованы те заведения, у которых есть функция доставки. Думаю, что они будут делать лицензию на продажу алкоголя, чтобы увеличить собственную выручку. Хотя с теми, кто уже достаточно давно находится на рынке (например, «Якитория», если привести в пример японскую кухню), обычным ресторанам конкурировать сложно. Полагаю, что не выдержат они конкуренции и с магазинами, хотя здесь все зависит от финансовой схемы служб доставки. Если будет большая скидка на алкоголь как на добавочную услугу, то вполне возможно, что бары смогут навязать соперничество розничным сетям», — сказал Соколов.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что поставляемые через параллельный импорт ликер Jagermeister и Johnnie Walker вряд ли вырастут в цене, качество их останется на прежнем уровне. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Пушилин заявил о боевых действиях в районе Парасковиевки под Артемовском
- Министр обороны ФРГ сомневается в скором окончании конфликта на Украине
- Глава Минфина Франции призвал ужесточить антироссийские санкции
- Песков заявил, что Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП
- Столтенберг: НАТО имеет право помогать Украине оружием
- Володин: 60% покинувших Россию вернулись обратно
- Песков прокомментировал ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
- СМИ: Республиканцы используют инцидент с аэростатом для сбора средств
- Песков: Участие иностранных наемников не изменит ход спецоперации
- Украина хочет отменить День Победы, Первомай и 8 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru