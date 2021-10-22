Рестораны попросили о поддержке после локдауна

Им необходима поддержка государства в виде обеспечения средствами индивидуальной защиты, субсидирования зарплаты сотрудникам и снижения налоговой нагрузки. По словам экспертов, столичные заведения могут потерять 90% выручки, а некоторым придется закрыться.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил, что власти города помогут ресторанному бизнесу в связи с возможным ущербом. Он добавил, что помощь может быть оказана ресторанному бизнесу и в других регионах страны.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице выходными будут дни с 28 октября по 7 ноября. На это время будет приостановлена работа кинотеатров, предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. При этом «под запрет» не попали театры и музеи.

