Бизнесмены Подмосковья рассказали о поддержке властей в локдаун

Власти Подмосковья помогают локальным предпринимателям преодолеть вызванные новой волной COVID-19 трудности. Об этом рассказал генеральный директор торгового дома «Богородские овощи» Сергей Крысин.

Крысин отметил, что регион демонстрирует одни из лучших меры государственной поддержки в стране. По его словам, в них входят компенсация инвестиционных затрат до 20%, льготные кредиты. Кроме того, власти проявляют участие: «заботятся, звонят, узнают, какая ситуация».

По словам гендиректора, власти также организовали вакцинацию сотрудников торгового дома. Предприниматель выразил надежду, что люди вакцинируются как можно скорее.

Бизнесмен пояснил, что лишь в этом случае удастся «нормально работать и не тревожиться, что там будет через месяц или два», передает «Радио 1».

