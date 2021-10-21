Бизнесмены Подмосковья рассказали о поддержке властей в локдаун
Власти Подмосковья помогают локальным предпринимателям преодолеть вызванные новой волной COVID-19 трудности. Об этом рассказал генеральный директор торгового дома «Богородские овощи» Сергей Крысин.
Крысин отметил, что регион демонстрирует одни из лучших меры государственной поддержки в стране. По его словам, в них входят компенсация инвестиционных затрат до 20%, льготные кредиты. Кроме того, власти проявляют участие: «заботятся, звонят, узнают, какая ситуация».
По словам гендиректора, власти также организовали вакцинацию сотрудников торгового дома. Предприниматель выразил надежду, что люди вакцинируются как можно скорее.
Бизнесмен пояснил, что лишь в этом случае удастся «нормально работать и не тревожиться, что там будет через месяц или два», передает «Радио 1».
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