«Шуба, гусь и оливье»: Ресторатор Сергей Миронов рассказал, как встретит Новый год

Омбудсмен ресторанного бизнеса выразил надежду, что в 2022 году закончится пандемия, и вместо борьбы с ограничениями можно будет вернуться к привычному образу жизни.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделился своими ожиданиями от 2022 года и рассказал, какие блюда будут на его новогоднем столе.

«Надеюсь, что в новом году наконец закончится вся эта эпопея с коронавирусом, и мы вернемся в нормальное русло, вспомним, каким был 2019 год. 2020 и 2021 годы прошли в постоянной борьбе за бизнес, все время пытались что-то исправить, справиться с ограничениями, и я очень надеюсь, что в 2022 году все это уйдет, будем спокойно работать, заниматься бизнесом, кормить людей и вернемся к нашей привычной деятельности», - сказал Миронов.
«Новый год без майонеза»: Диетолог рассказала, как сохранить здоровье после застолий

Он также отметил, что, хоть и является ресторатором, в Новый год не использует ресторанную еду.

«Новый год всегда встречаем в кругу семьи, за городом. Несмотря на то, что я ресторатор, мы никогда ничего не берем из ресторана - супруга готовит. Получается семейный праздник: выходим на улицу, обязательно фейерверк, соседи, елка, все как положено. Стол в любом случае традиционный, на нем много всего, всегда салат оливье, селедка под шубой, мандарины, и обязательно что-то запекаем, как правило, гуся», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/sergey.mironov.restorator
ТЕГИ:Новый ГодРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры