«Релоканты не нужны»: В Россию вернулись 50% уехавших IT-специалистов
Артем Геллер заявил НСН, что компании IT-сферы отказываются от релокантов, принять обратно готовы далеко не всех.
В Россию вернулись уже 40-50% уехавших IT-специалистов, компании массово отказываются работать с релокантами, рассказал в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Компании IT-сферы переходят на отечественные кадры, отказываются от привлечения релокантов и ищут им замену в российских регионах, пишет «Российская газета». Отмечается, что это избавляет бизнес от законодательных и налоговых сложностей.
«Да, мы вынужденно отказываемся от кадров, которые не живут в нашей стране. Причина довольно банальная: сложно общаться, сложно встроить людей в процессы. Удаленная работа накладывает определенные барьеры, коллегам сложно учиться друг у друга, много маленьких проблем, которые влияют на результат. Поэтому практически все российские компании от релокантов начали отказываться», - подтвердил он.
По словам Геллера, 40-50% уехавших IT-специалистов уже вернулись обратно, останутся в других странах лишь единицы. При этом некоторым из них все равно придется искать новую работу.
«Релоканты массово возвращаются и делают это в основном очень тихо, не так громко, как они уезжали. Из уехавших 40-50% уже вернулись, остальные постепенно доедут, останутся там только единицы. Если говорить про тех, кто к нам возвращается, это такой сложный вопрос этического характера. Его решает руководство в каждой компании индивидуально. Не все готовы принимать обратно, все восстанавливать. Мы же говорим про бизнес, бизнес – это деньги. Если выгодно вернуть именно этих людей, их будут возвращать», - подытожил собеседник НСН.
IT-специалисты возвращаются в Россию из-за невозможности работать удаленно на российские компании из других стран, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов «Радиоточке НСН». При этом он отметил, что в стране серьезно увеличивается количество бюджетных мест по IT-специальностям.
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