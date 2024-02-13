«Релоканты не нужны»: В Россию вернулись 50% уехавших IT-специалистов

В Россию вернулись уже 40-50% уехавших IT-специалистов, компании массово отказываются работать с релокантами, рассказал в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Компании IT-сферы переходят на отечественные кадры, отказываются от привлечения релокантов и ищут им замену в российских регионах, пишет «Российская газета». Отмечается, что это избавляет бизнес от законодательных и налоговых сложностей.