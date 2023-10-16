РБК: Японская Fujitsu ликвидирует юрлицо в России
Японская компания-разработчик электроники Fujitsu запустила процесс ликвидации российского юрлица ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
Отмечается, что местное подразделение Fujitsu будет ликвидировано в августе 2024 года. Юрлицо на 99% принадлежит нидерландской Fujitsu Technology Solutions B.V. и на 1% — немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH. Выручка компании в РФ в прошлом году упала на 24% по сравнению с 2021 годом, до 675 млн рублей. Убыток «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» составил 119 млн рублей.
После начала специальной военной операции на Украине Fujitsu приостановила прямые поставки продукции и услуг в РФ. При этом компания не объявляла о полном уходе с российского рынка.
Ранее стало известно, что из России полностью уйдет криптовалютная биржа Binance, местный бизнес продадут компании CommEX, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Европе запасы газа достигли максимума за всю историю наблюдений
- Группа «Самолет» выкупила 100% акций девелопера МИЦ
- РБК: Японская Fujitsu ликвидирует юрлицо в России
- Обломки беспилотника обнаружили под Саратовом
- Россия ввела ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии
- Израиль начал эвакуацию жителей прилегающих к ливанской границе территорий
- Байден заявил о планах «подавить» Россию и урегулировать ближневосточный конфликт
- Продажи легальных игр в России упали в 4 раза из-за роста цен и серого импорта
- ХК «Амур» оштрафует запрыгнувшего на чужую машину игрока Хохлачева
- Al Arabiya: На юге Газы введут пятичасовой режим прекращения огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru