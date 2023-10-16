РБК: Японская Fujitsu ликвидирует юрлицо в России

Японская компания-разработчик электроники Fujitsu запустила процесс ликвидации российского юрлица ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

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Отмечается, что местное подразделение Fujitsu будет ликвидировано в августе 2024 года. Юрлицо на 99% принадлежит нидерландской Fujitsu Technology Solutions B.V. и на 1% — немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH. Выручка компании в РФ в прошлом году упала на 24% по сравнению с 2021 годом, до 675 млн рублей. Убыток «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» составил 119 млн рублей.

После начала специальной военной операции на Украине Fujitsu приостановила прямые поставки продукции и услуг в РФ. При этом компания не объявляла о полном уходе с российского рынка.

Ранее стало известно, что из России полностью уйдет криптовалютная биржа Binance, местный бизнес продадут компании CommEX, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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