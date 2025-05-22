Девочка и две женщины ранены при атаке дрона на Шебекино
В результате атаки украинского беспилотника по частному дому в городе Шебекино Белгородской области пострадали две женщины и семилетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщины получили баротравмы и были госпитализированы в городскую больницу Белгорода, ребенка с контузией доставили в областную детскую клинику. Также сообщается о повреждении кровли дома и легкового автомобиля, находившегося рядом.
По словам главы региона, атака также затронула другие населенные пункты. В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань повреждены два домовладения, в хуторе Ржавец — легковой автомобиль. В районе поселка Шамино беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику.
В Белгородском районе под удар попало село Бессоновка, где зафиксированы три атаки дронами. Повреждения получил частный дом в селе Ясные Зори. Ещё один частный дом пострадал в поселке Октябрьский. В Борисовском районе от ударов беспилотников пострадали частные постройки в селе Березовка — там выбиты окна, пробита крыша и поврежден забор. В районе поселка Борисовка атакован легковой автомобиль, передает «Радиоточка НСН».
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