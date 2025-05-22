Девочка и две женщины ранены при атаке дрона на Шебекино

В результате атаки украинского беспилотника по частному дому в городе Шебекино Белгородской области пострадали две женщины и семилетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщины получили баротравмы и были госпитализированы в городскую больницу Белгорода, ребенка с контузией доставили в областную детскую клинику. Также сообщается о повреждении кровли дома и легкового автомобиля, находившегося рядом.