Российские пловцы завоевали золотые медали на турнире в Барселоне

Золотые медали на международном турнире «Маре Нострум» (Барселона) завоевали российские пловцы Олег Костин и Климент Колесников (на фото). Об этом сообщил портал Lenta.ru.

Еще 19 российских пловцов смогут выступать в нейтральном статусе

Колесникову удалось одержать победу на дистанции 50 метров на спине — пловец преодолел ее за 24,75 секунды. Серебро досталось представляющему Польшу Ксаверию Масюку (24,84 секунды), замкнул тройку лидеров спортсмен из Венгрии Адам Ясо (25,22 секунды).

Костин победил на дистанции 50 метров баттерфляем (23,09 секунды). Второй результат показал египетский спортсмен Абдельрахман Эль-Араби (23,18 секунды), бронза у еще одного соотечественника — Романа Шевлякова (23,44 секунды).

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) расширила список российских спортсменов и тренеров, которые получили нейтральный статус, до 50 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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