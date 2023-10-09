Владеющая «Билайном» компания «Вымпелком» стала полностью российской

Российская сторона уточнила, что в рамках сделки были приобретены более 96% всех облигаций Veon в России, без возможности обратного выкупа.

Таким образом компания «Вымпелком» стала полностью российской, в холдинг Veon закрыл свой бизнес в России.

«Теперь всё на 100% зависит только от нас. Мы освободились от ограничений и теперь станем ещё более мобильными и открытыми для партнёрств внутри нашей страны», - заявил гендиректор Александр Торбахов.

Ранее южнокорейские автомобильные компании Kia и Hyundai опровергли появившуюся в СМИ информацию о закрытии бизнеса в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».