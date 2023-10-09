Владеющая «Билайном» компания «Вымпелком» стала полностью российской
Нидерландский холдинг Veon объявил, что ранее принадлежащая её компания «Вымпелком», владеющая сотовым оператором «Билайн», полностью перешла группе российских топ-менеджеров, сообщает ТАСС.
Российская сторона уточнила, что в рамках сделки были приобретены более 96% всех облигаций Veon в России, без возможности обратного выкупа.
Таким образом компания «Вымпелком» стала полностью российской, в холдинг Veon закрыл свой бизнес в России.
«Теперь всё на 100% зависит только от нас. Мы освободились от ограничений и теперь станем ещё более мобильными и открытыми для партнёрств внутри нашей страны», - заявил гендиректор Александр Торбахов.
Ранее южнокорейские автомобильные компании Kia и Hyundai опровергли появившуюся в СМИ информацию о закрытии бизнеса в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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