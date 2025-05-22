Google интегрировала ИИ-ассистента Gemini во все свои сервисы

Google представила масштабное обновление своей ИИ-платформы Gemini, сделав ее ядром экосистемы вместо традиционных продуктов вроде поиска и Android, сообщает издание «Профиль». Ассистент теперь способен выполнять персонализированные задачи на основе переписки, документов и истории запросов пользователя. Один из ключевых элементов — «агентный режим», позволяющий выполнять до десяти действий одновременно, включая бронирование и планирование.

ИИ-агенты, такие как Project Mariner, могут самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами и внешними сервисами, а функция Teach and Repeat позволяет обучать их типовым действиям. Также обновлен голосовой интерфейс: Gemini распознает эмоции и может отвечать шепотом. Визуальный режим Project Astra помогает пользователю анализировать изображения с камеры в реальном времени.