Google интегрировала ИИ-ассистента Gemini во все свои сервисы

Google представила масштабное обновление своей ИИ-платформы Gemini, сделав ее ядром экосистемы вместо традиционных продуктов вроде поиска и Android, сообщает издание «Профиль». Ассистент теперь способен выполнять персонализированные задачи на основе переписки, документов и истории запросов пользователя. Один из ключевых элементов — «агентный режим», позволяющий выполнять до десяти действий одновременно, включая бронирование и планирование.

ИИ-агенты, такие как Project Mariner, могут самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами и внешними сервисами, а функция Teach and Repeat позволяет обучать их типовым действиям. Также обновлен голосовой интерфейс: Gemini распознает эмоции и может отвечать шепотом. Визуальный режим Project Astra помогает пользователю анализировать изображения с камеры в реальном времени.

Google тестирует ИИ-ответы в поиске

В поисковике Google появился AI Mode с генеративной выдачей и функцией Deep Research, разбивающей запросы на части для более точных результатов. Контент-создателям предложена виртуальная студия Flow, объединяющая генерацию текста, изображений и видео. Видеосервис Veo и графическая модель Imagen получили поддержку звуков и надписей. Доступ предоставляется по подписке.

Для коммуникаций представлен голосовой перевод в Google Meet с сохранением интонаций, а также платформа Google Beam с 3D-изображением собеседника. Основной ставкой на будущее стали очки дополненной реальности на Android XR — с интегрированным Gemini, голосовым управлением и визуальным восприятием окружения. Смартфоны отодвигаются на второй план, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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