Райффайзенбанк опроверг информацию о возможном уходе из России
Райффайзенбанк, дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе из России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что банк «готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам».
Информацию о возможном уходе Райффайзенбанка из России сообщило агентство Reuters, источники которого объяснили, что это связано с ситуацией на Украине.
Ранее нефтегазовая компания Shell заявила, что намерена прекратить своё участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT.
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