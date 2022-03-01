Райффайзенбанк опроверг информацию о возможном уходе из России

Райффайзенбанк, дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе из России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

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В сообщении говорится, что банк «готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам».

Информацию о возможном уходе Райффайзенбанка из России сообщило агентство Reuters, источники которого объяснили, что это связано с ситуацией на Украине.

Ранее нефтегазовая компания Shell заявила, что намерена прекратить своё участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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