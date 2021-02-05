Работник магаданского «Сбербанка» украл у клиентов шесть миллионов рублей
В Магадане вынесли приговор бывшему сотруднику регионального отделения «Сбербанка», сообщает краевая прокуратура.
Он получил 4,5 года лишения свободы за хищение более 6 миллионов рублей со счетов клиентов.
Мужчина воспользовался своим служебным положением и похитил со счета одного из клиентов 450 тысяч рублей. Ранее он уже был осужден за такие хищения, в результате со счетов клиентов банка было похищено более шести миллионов рублей.
Отбывать наказание бывший сотрудник банка будет в исправительной колонии общего режима.
ФСБ пресекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. По версии следствия, сотрудники Института государственной службы и управления РАНХиГС начисляли коллегам дополнительную зарплату без достаточных на то оснований, а затем забирали ее себе. Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении денег от подчиненных. Возбуждено уголовное дело.
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