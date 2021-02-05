Работник магаданского «Сбербанка» украл у клиентов шесть миллионов рублей

В Магадане вынесли приговор бывшему сотруднику регионального отделения «Сбербанка», сообщает краевая прокуратура.

Он получил 4,5 года лишения свободы за хищение более 6 миллионов рублей со счетов клиентов.

Мужчина воспользовался своим служебным положением и похитил со счета одного из клиентов 450 тысяч рублей. Ранее он уже был осужден за такие хищения, в результате со счетов клиентов банка было похищено более шести миллионов рублей.