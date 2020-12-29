«Приятного мало». Сотрудники шокированы хищениями в РАНХиГС

«Там работают достаточно серьезные люди, непростые. У каждого своя история, достижения, и чтобы там кто-то на зарплатах наживался - это нонсенс. Вообще в академии соблюдается негласный принцип высокой порядочности. Кроме того, у нас очень консервативная бухгалтерия. Возможно, случилось недопонимание на уровне факультета, ошибка в начислении. Но специально такое трудно себе представить. Там не работает ни одного случайного человека, все люди приличные», - отметил он.



В свою очередь, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН допустил возможность мошенничества в стенах института.



«В академии около 350 тысяч сотрудников, поэтому всё может быть», - объяснил он.



Его позицию в эфире НСН поддержала доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Шульман.



«Академия состоит из большого количества институтов, которые между собой не связаны. Я уж не говорю, что в каждом регионе есть филиалы. Но когда работает так много людей, то выше вероятность, что где-то что-то случится. С коллегами из Института госуправления я не общаюсь. Конечно, приятного мало, когда появляются такие сообщения. Наличие уголовного дела хуже, чем его отсутствие», - заключила она.



Между тем, Лефортовский суд Москвы уже отправил под домашний арест декана факультета госуправления экономикой ИГСУ РАНХиГС Светлану Ларину. При этом, по данным СМИ, основным фигурантом дела о мошенничестве является директор института Игорь Барциц.

