СМИ: В краевой больнице Красноярска идут обыски по делу о хищениях

По данным агентства, дело возбуждено по статье о мошенничестве при реконструкции краевой больницы в отношении Сергея Вакуленко, руководителя субподрядных организаций, занимавшихся поставками медоборудования.

Как сообщил источник, бизнесмен заменял оборудование, которое должен был поставить в медучреждение в рамках госконтракта, на более дешевое, с уступающими характеристиками. Часть этой техники могла нести угрозу для здоровья пациентов.



