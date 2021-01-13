СМИ: В краевой больнице Красноярска идут обыски по делу о хищениях

В Красноярской краевой клинической больнице и красноярской строительной компании «Сибиряк» идут обыски в рамках уголовного дела о хищениях при поставках медицинского оборудования. Ущерб составляет порядка 113 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, дело возбуждено по статье о мошенничестве при реконструкции краевой больницы в отношении Сергея Вакуленко, руководителя субподрядных организаций, занимавшихся поставками медоборудования.

Как сообщил источник, бизнесмен заменял оборудование, которое должен был поставить в медучреждение в рамках госконтракта, на более дешевое, с уступающими характеристиками. Часть этой техники могла нести угрозу для здоровья пациентов.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ХищенияБольницаКрасноярск
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