СМИ: В краевой больнице Красноярска идут обыски по делу о хищениях
В Красноярской краевой клинической больнице и красноярской строительной компании «Сибиряк» идут обыски в рамках уголовного дела о хищениях при поставках медицинского оборудования. Ущерб составляет порядка 113 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, дело возбуждено по статье о мошенничестве при реконструкции краевой больницы в отношении Сергея Вакуленко, руководителя субподрядных организаций, занимавшихся поставками медоборудования.
Как сообщил источник, бизнесмен заменял оборудование, которое должен был поставить в медучреждение в рамках госконтракта, на более дешевое, с уступающими характеристиками. Часть этой техники могла нести угрозу для здоровья пациентов.
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