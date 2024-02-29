Путин предложил перейти на риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса

По его словам, временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал. Никому не позволено обижать бизнес, задача государства - помогать, сказал российский лидер.

Среди рисков российской экономики Путин назвал нехватку квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий в некоторых областях. Для решения вопроса будет запущен ряд национальных проектов.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

