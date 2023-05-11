Финская Fortum спишет российские активы на 1,7 млрд евро
Финский энергоконцерн Fortum спишет активы в России на 1,7 млрд евро, переданные под внешнее управление Росимущества. Об этом говорится в заявлении компании.
Как отметили в Fortum, во втором квартале года концерн окончательно закрывает отчетность по деятельности в РФ.
«Россия не была частью нашего будущего с весны 2022 года, и наш уход никоим образом не ставит под угрозу успешную реализацию нашей новой стратегии», — указал главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо.
Финская компания оценила убыток от российских проектов компания примерно в 2 млрд евро. Сумма включает в себя инвестиции в приобретение предприятий, полученные дивиденды, чистое финансирование.
Fortum заявила об уходе с российского рынка в мае прошлого года, напоминает Ura.ru.
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