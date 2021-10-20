Путин одобрил предложенные кабмином меры поддержки бизнеса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприятия малого и среднего бизнеса, в связи с объявлением нерабочих дней, понесут определенные издержки, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания с членами правительства глава государства согласился с мерами поддержки бизнеса, которые были предложены первым вице-премьером Андреем Белоусовым,
«Прошу правительство обеспечить те меры, о которых было сказано... Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Белоусов предложил осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого предприятиям малого и среднего бизнеса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru