Путин одобрил предложенные кабмином меры поддержки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприятия малого и среднего бизнеса, в связи с объявлением нерабочих дней, понесут определенные издержки, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания с членами правительства глава государства согласился с мерами поддержки бизнеса, которые были предложены первым вице-премьером Андреем Белоусовым,

«Прошу правительство обеспечить те меры, о которых было сказано... Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Белоусов предложил осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого предприятиям малого и среднего бизнеса.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесГосподдержкаПравительство РоссииВладимир Путин
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