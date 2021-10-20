Путин одобрил предложенные кабмином меры поддержки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприятия малого и среднего бизнеса, в связи с объявлением нерабочих дней, понесут определенные издержки, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания с членами правительства глава государства согласился с мерами поддержки бизнеса, которые были предложены первым вице-премьером Андреем Белоусовым,

«Прошу правительство обеспечить те меры, о которых было сказано... Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Белоусов предложил осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого предприятиям малого и среднего бизнеса.

