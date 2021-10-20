Правительство предложило запустить выплаты в пострадавших отраслях бизнеса

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что оказание единовременной помощи предприятиям из пострадавших из-за коронавируса отраслей охватит два миллиона человек, сообщает РИА Новости.

По его словам, кабмин предложил оказать предприятиям малого и среднего бизнеса такую же поддержку, которую оказывали весной 2020 года, то есть осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого.

«Это потребует около 27 миллиардов рублей, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», - подчеркнул Белоусов.

Ранее первыз зампред главы кабмина заявил, что потери, которые понесут предприятия из-за выходных, составят 60 миллиардов рублей.

