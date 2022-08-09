Purina приостановила производство и продажу кормов в России
Входящий в концерн Nestle производитель кормов для домашних животных Purina объявил о приостановке производства кормов Friskies, Cat Chow и Dog Chow в России, сообщает РИА Новости.
Представитель компании заявил, что это связано с возникшими сложностями при закупке и поставке сырья. Он отметил, что поэтому были приостановлены и поставки данной продукции.
«Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow на данный момент не осуществляются.. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено... Производство данных кормов также остановлено», - уточнили в компании.
Также в Purina добавили, что в российских магазинах пока продолжают продаваться корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan.
Ранее компания Mars, которой принадлежат бренды Whiskas и Pedigree, объявила о приостановке новых инвестиций и не отказе от импорта или экспорта своей продукции в Россию или из неё.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- В ЕК заявили о невозможности запрета ЕС на визы для россиян
- Гимнастки Аверины заявили, что готовы завершить карьеру
- Purina приостановила производство и продажу кормов в России
- Аксёнов заявил об одном погибшем в результате взрывов в Новофёдоровке
- Суд оставил Кара-Мурзу в СИЗО еще на два месяца
- Политолог рассказал, когда Европа открыто поддержит Россию
- Серена Уильямс завершит теннисную карьеру после US Open
- Россия запретила ввоз сельхозпродукции из Молдавии
- В Минздраве Крыма заявили о пяти пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке
- Twitter заблокировал англоязычный аккаунт МИД РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru