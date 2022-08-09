Purina приостановила производство и продажу кормов в России

Входящий в концерн Nestle производитель кормов для домашних животных Purina объявил о приостановке производства кормов Friskies, Cat Chow и Dog Chow в России, сообщает РИА Новости.

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Представитель компании заявил, что это связано с возникшими сложностями при закупке и поставке сырья. Он отметил, что поэтому были приостановлены и поставки данной продукции.

«Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow на данный момент не осуществляются.. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено... Производство данных кормов также остановлено», - уточнили в компании.

Также в Purina добавили, что в российских магазинах пока продолжают продаваться корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan.

Ранее компания Mars, которой принадлежат бренды Whiskas и Pedigree, объявила о приостановке новых инвестиций и не отказе от импорта или экспорта своей продукции в Россию или из неё.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесДомашние ЖивотныеРоссия
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