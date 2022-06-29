«Риски неплатежей и дорогие кредиты»: Как малый и средний бизнес держат удар санкций
Участники инвестпроектов сталкиваются с неплатежами и отказами в поставках оборудования, сказал в эфире НСН Александр Калинин, при этом Владлен Максимов не увидел в июне какого-то прорыва.
Представители малого и среднего бизнеса на фоне санкций страдают от неплатежей, не успев пока выстроить новые логистические цепочки, рассказали эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос, который выявил, что санкции затронули 73% российских предпринимателей. Бизнесмены, в частности, вынуждены менять цены из-за роста издержек, искать новых клиентов и поставщиков.
«Больше всего от санкций пострадали те, кто экспортировал товары в недружественные страны, - в Европу, Америку, Японию, а также те, кто реализует инвестиционные проекты. Даже по предоплаченным контрактам отказываются поставлять оборудование, поскольку оно попало под санкции. Часть этого оборудования сложное, его годами делают, у части просто нет аналогов. Санкции больше ударили по крупному бизнесу, малый и средний – более гибкие, тем не менее, мы видим риски неплатежей. Инвестиции – это подряды, заказы, плюс они плохо, с большими задержками рассчитываются по уже выполненным работам. В этих условиях еще и кредиты дорогие», - сказал «Радиоточке НСН» президент «Опоры России» Александр Калинин.
По его словам, в этой ситуации надо искать новых партнеров, причем не на Западе, а в других странах. Также очень важно поддерживать внутренний спрос, указал Калинин.
Со своей стороны, вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Владлен Максимов в качестве примера рассказал НСН о ситуации в парфюмерно-косметической сфере.
«Я близок к парфюмерно-косметическому бизнесу, здесь есть серьезные перебои с поставками. Что-то уже начинает приходить какими-то окружными путями, но всего этого явно недостаточно, плюс это все пока по более высоким ценам. Логистика пока не отлажена так, чтобы это приходило по прежним ценам. В июне ничего такого не произошло. Сейчас вопрос в том, как быстро будут налажены новые логистические цепочки. Пока здесь какого-то прорыва я не вижу, но, наверное, должно пройти время», - сказал Максимов.
По его данным, в торговле пока не наблюдается массовых сокращений работников, если не брать сотрудников западных компаний, ушедших из России.
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