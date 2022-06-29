«Между Сциллой и Харибдой»: Западные компании ищут «хитрые схемы», чтобы остаться в России

«Часть компаний уходит, но сохраняет каналы общения через возможные хитрые схемы. Первая – это поставка товаров и комплектующих через третьи страны. Допустим, у нас есть поставщик в Германии, он напрямую с Россией не работает, но готов это делать через любую стану Латинской Америки. Он отгружает туда, там российский покупатель забирает нужный ему товар и с логистическими трудностями доставляет его в РФ. Вторая схема, это когда промышленный актив передается лояльному российскому менеджменту, и они продолжают работать как российский резидент без бренда иностранной компании. На мой взгляд, первая схема более популярна», - отметил Третьяков.

По его словам, не все соседи России готовы участвовать в таких схемах.

«Это не обязательно дружественные страны, сателлиты России, это могут быть и нейтральные страны, которые нам не мешают. Например, наши казахские товарищи оказались нам совсем не товарищами, они принципиально не хотят участвовать в таких схемах. Однако, есть масса более удаленных стран, которые более лояльно относятся к российскому параллельному импорту. Если брать мою отрасль, связанную с электротехникой, американские и европейские компании вполне свободно поставляют товары в Иран, и мы можем выбирать их в Иране. Это относительно удобно. При этом издержки безусловно возрастают за счет логистики и того, что людям надо платить комиссии, чтобы им было интересно работать», - рассказал президент Ассоциации НП «ОПОРА».

Третьяков также указал, что для западных компаний сейчас не обязательно получат доходы от российских подразделений, главное для них – остаться в нише.

«Для многих компаний не очень важен доход от их российских подразделений. Им важно глобальное присутствие и покрытие основных рынков. Россия – это огромный и очень перспективный рынок. Уходить с него – дело очень рискованное, потому что по многим соображениям можно не вернуться. Во-первых, потому что не пустят, во-вторых, потому что конкуренты займут нишу, которую ты освобождаешь. Поэтому все, кто может остаться, стараются остаться либо впрямую, либо косвенно», - разъяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, председатель «Деловой России» Алексей Репик подтвердил НСН, что западные компании стараются до последнего не уходить из России.