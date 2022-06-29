«Между Сциллой и Харибдой»: Западные компании ищут «хитрые схемы», чтобы остаться в России
Максим Третьяков рассказал в эфире НСН, что страны Латинской Америки относятся к параллельному импорту лояльнее Казахстана, а Алексей Репик указал на проблемы и инвестициями.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рассказали, какие схемы используют западные компании, формально уходящие из России, но не желающие терять перспективный рынок.
Самой популярной из них является параллельный импорт через третьи страны, которые далеко не всегда являются «сателлитами России», сказал вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков.
«Часть компаний уходит, но сохраняет каналы общения через возможные хитрые схемы. Первая – это поставка товаров и комплектующих через третьи страны. Допустим, у нас есть поставщик в Германии, он напрямую с Россией не работает, но готов это делать через любую стану Латинской Америки. Он отгружает туда, там российский покупатель забирает нужный ему товар и с логистическими трудностями доставляет его в РФ. Вторая схема, это когда промышленный актив передается лояльному российскому менеджменту, и они продолжают работать как российский резидент без бренда иностранной компании. На мой взгляд, первая схема более популярна», - отметил Третьяков.
По его словам, не все соседи России готовы участвовать в таких схемах.
«Это не обязательно дружественные страны, сателлиты России, это могут быть и нейтральные страны, которые нам не мешают. Например, наши казахские товарищи оказались нам совсем не товарищами, они принципиально не хотят участвовать в таких схемах. Однако, есть масса более удаленных стран, которые более лояльно относятся к российскому параллельному импорту. Если брать мою отрасль, связанную с электротехникой, американские и европейские компании вполне свободно поставляют товары в Иран, и мы можем выбирать их в Иране. Это относительно удобно. При этом издержки безусловно возрастают за счет логистики и того, что людям надо платить комиссии, чтобы им было интересно работать», - рассказал президент Ассоциации НП «ОПОРА».
Третьяков также указал, что для западных компаний сейчас не обязательно получат доходы от российских подразделений, главное для них – остаться в нише.
«Для многих компаний не очень важен доход от их российских подразделений. Им важно глобальное присутствие и покрытие основных рынков. Россия – это огромный и очень перспективный рынок. Уходить с него – дело очень рискованное, потому что по многим соображениям можно не вернуться. Во-первых, потому что не пустят, во-вторых, потому что конкуренты займут нишу, которую ты освобождаешь. Поэтому все, кто может остаться, стараются остаться либо впрямую, либо косвенно», - разъяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, председатель «Деловой России» Алексей Репик подтвердил НСН, что западные компании стараются до последнего не уходить из России.
«Компаниям из недружественных юрисдикций сейчас непросто, потому что они вынуждены проходить между Сциллой и Харибдой, регулированием законодательства в РФ и в своих странах, Европе и Америке. Ищутся варианты, чтобы находиться в правовой зоне. В основном компании не закрывались. Ряд из них смог передать управление российскому менеджменту, это нормальная практика. Есть компании, которые продают свои бизнесы, другие просто на время делают паузу. Это специфический сегмент, который трудно заместить, но не является предметом первой необходимости. Без каких-то ультраэлитных брендов прожить можно, а если говорить про базовые потребности, российская экономика достаточно эффективна, да и зарубежные компании, понимая, что их немедленно заместят, если они уйдут, остаются до последнего, а если не получается остаться напрямую, ищут пути передать бизнес или обеспечить поток товаров из третьих стран», - отметил Репик.
По его словам, более существенным является не уход компаний из России, а запрет инвестиций.
«Если говорить про влияние санкций, здесь, скорее, риск в инвестициях. Американский пакет санкций запретил инвестиции в РФ, и это является более серьезным ограничителем, потому что российский рынок крайне привлекательный и интересный. Сейчас они ищут альтернативные сценарии, куда вкладывать свои ресурсы, а мы их радостно замещаем средствами российских инвесторов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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