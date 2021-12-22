Российская авиакомпания совершила первый рейс на альтернативном топливе
Российская авиакомпания S7 выполнила первый для России рейс на альтернативном топливе. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет был заправлен смесью SAF (sustainable aviation fuel) на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%.
В авиакомпании подчеркнули, что даже такой процент органического топлива снизило выбросы CO2 на 7% (1,7 тонны) при выполнении рейс
Самолёт S7 Airlines прилетел из французского города Тулуза в Москву, аэропорт Домодедово.
Ранее врач Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл заявил о росте риска заболевания коронаиврусом при полете в 2-3 раза.
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