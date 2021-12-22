Российская авиакомпания совершила первый рейс на альтернативном топливе

В авиакомпании подчеркнули, что даже такой процент органического топлива снизило выбросы CO2 на 7% (1,7 тонны) при выполнении рейс

Самолёт S7 Airlines прилетел из французского города Тулуза в Москву, аэропорт Домодедово.

Ранее врач Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл заявил о росте риска заболевания коронаиврусом при полете в 2-3 раза.

