Производитель сигарет Philip Morris планирует уйти из России

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International заявил о желании покинуть российский рынок, сообщил Bloomberg Television глава компании Яцек Ольчак.

Philip Morris сократит своё присутствие на российском рынке

По его словам, это произойдёт до конца 2022 года. Он назвал этот процесс «довольно сложным».

Бизнес долго уходящих из России иностранных компаний желают купить не только китайцы и турки, но и российские предприниматели, особенно со скидкой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сигареты
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