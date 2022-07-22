Производитель сигарет Philip Morris планирует уйти из России
Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International заявил о желании покинуть российский рынок, сообщил Bloomberg Television глава компании Яцек Ольчак.
По его словам, это произойдёт до конца 2022 года. Он назвал этот процесс «довольно сложным».
Бизнес долго уходящих из России иностранных компаний желают купить не только китайцы и турки, но и российские предприниматели, особенно со скидкой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
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