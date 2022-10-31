Производитель шин Bridgestone продаст свои активы в России

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса»,— отмечается в заявлении.

Японская компания ищет локального инвестора, ожидается, что процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

В марте Bridgestone приостановила производство шин на территории России, поставки в страну и будущие инвестиции. Концерн объяснил свое решение перебоями в цепочке поставок и логистике и волатильностью валют, отмечает телеканал «360».

