Производитель шин Bridgestone продаст свои активы в России

Компания-производитель шин Bridgestone планирует покинуть российский рынок и ищет покупателя на свои активы в РФ. Об этом сообщает пресс-служба японской корпорации.

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«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса»,— отмечается в заявлении.

Японская компания ищет локального инвестора, ожидается, что процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

В марте Bridgestone приостановила производство шин на территории России, поставки в страну и будущие инвестиции. Концерн объяснил свое решение перебоями в цепочке поставок и логистике и волатильностью валют, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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