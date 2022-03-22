Производитель приостановил поставки «Сиалиса» в Россию
Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановит поставки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по связям с общественностью и доступу препаратов американского производителя Екатерину Ибрагимову.
В Eli Lilly подчеркнули, что «Сиалис» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, средство имеет более пяти аналогов в РФ. Стратегия Eli Lilly по другой продукции не изменится: компания продолжит поставки препаратов из перечня ЖНВЛП для лечения сахарного диабета, онкологических, неврологических, аутоиммунных заболеваний.
При этом фармкомпания пожертвует вырученные от продажи препаратов в РФ средства организациям, оказывающим гуманитарную помощь странам «без указания определенной географической зоны».
Ранее Минздрав и Минпромторг России заявили, что нехватки лекарственных препаратов в России нет. По данным Минпромторга, доля отечественных препаратов в общем объеме фармрынка страны составляет 61,2%, отмечает Ura.ru.
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