Производитель автокомплектующих Schaeffler продаст бизнес в РФ

Германская компания Schaeffler намерена свернуть бизнес в России, сообщил журнал Der Spiegel.

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Производитель автокомплектующих продаст бизнес в РФ через холдинг, контролируемый предпринимателем из Австрии Зигфридом Вольфом, уточнило издание.

Причиной продажи стало использование комплектующих Schaeffler в автомобилях «Группы ГАЗ». Российская компания внесена в санкционный список Евросоюза.

Переговоры о продаже бизнеса в РФ ведет французский производитель шин Michelin. В компании сообщили, что отказались от передачи дел российскому менеджменту.

Покинуть рынок РФ намерена и немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental. Причиной компания назвала конфликт на Украине, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:БизнесГерманияАвтомобиль
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