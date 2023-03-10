Производитель автокомплектующих Schaeffler продаст бизнес в РФ

Производитель автокомплектующих продаст бизнес в РФ через холдинг, контролируемый предпринимателем из Австрии Зигфридом Вольфом, уточнило издание.

Причиной продажи стало использование комплектующих Schaeffler в автомобилях «Группы ГАЗ». Российская компания внесена в санкционный список Евросоюза.

Переговоры о продаже бизнеса в РФ ведет французский производитель шин Michelin. В компании сообщили, что отказались от передачи дел российскому менеджменту.

Покинуть рынок РФ намерена и немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental. Причиной компания назвала конфликт на Украине, пишет НСН.

