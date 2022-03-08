Procter & Gamble заявила о частичной приостановке деятельности в России

Американская корпорация Procter & Gamble приняла решение прекратить инвестиции в Россию, а также рекламную активность, сообщает РИА Новости.

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Компания оставит на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом неизвестно, какие бренды покинут российский рынок.

Procter & Gamble является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Компания имеет в России два крупных предприятия.

Ранее Adidas объявила о приостановке продаж в России онлайн и в розничных магазинах до конца недели на неопределенный срок. При этом компания пообещала не увольнять сотрудников и продолжать платить им зарплату.

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