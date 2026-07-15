Резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки

В 13 раз были увеличения вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) со стороны компании-резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» в первом квартале 2026 года. Это позволило нарастить объемы высокотехнологичного производства на 10%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



«За первые три месяца 2026 года одна из компаний вложила в НИОКР 718 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в создание новой продукции с начала деятельности в ОЭЗ превысил 930 миллионов рублей. Резидент уже запустил опытно-промышленное производство первого в России высокоскоростного оптического трансивера для российского телекома. Изделие создано на базе фотонных интегральных схем, которые также производятся в столице — на площадке Московского центра фотоники», — рассказал Ликсутов.



Речь идет о компании «Неорос», выпускающей оптоэлектронные устройства для высокоскоростной оптоволоконной связи. Предприятие занимается разработкой и производством оптических трансиверов. Производство осуществляется на недавно запущенной автоматизированной линии. Используется технология chip-on-board, при которой чип монтируется напрямую на плату без корпуса. Это позволяет повышать плотность размещения компонентов.



Устройства способны обрабатывать данные со скоростью до 800 Гбит/с. Это позволяют одновременно передавать восемь миллионов потоковых видео в формате 8K без задержек. Это один из ключевых компонентов для сетевого оборудования, обеспечивающих прием и передачу данных. Устройства востребованы у операторов связей, банков и государственных организаций.



Также «Неорос» разрабатывает оборудование для спектрального уплотнения. Оно позволит передавать по одному оптоволокну множество каналов на разных длинах волн, что увеличивает пропускную способность сети без необходимости прокладки новых кабелей.

