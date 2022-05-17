Президент Renault назвал болезненным решение об уходе компании из России
Решение об уходе автомобилестроительной корпорации Renault с российского рынка было очень болезненным. Об этом заявил президент французской компании Жан-Доминик Сенар в интервью японскому каналу NHK.
Накануне стало известно, что группа Renault передаст активы в РФ в собственность российских властей. Доля производителя в компании «АвтоВАЗ» перейдет государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», напоминает Газета.ру.
«Это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — пояснил Сенар.
Президент Renault добавил, что французский концерн может возобновить деятельность в России в случае улучшения ситуации, сообщает РЕН ТВ. В то же время Сенар отметил, что сейчас автопромышленность находится «в крайне сложной ситуации».
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