Президент Renault назвал болезненным решение об уходе компании из России

Решение об уходе автомобилестроительной корпорации Renault с российского рынка было очень болезненным. Об этом заявил президент французской компании Жан-Доминик Сенар в интервью японскому каналу NHK.

Российские активы группы Renault переходят в собственность государства

Накануне стало известно, что группа Renault передаст активы в РФ в собственность российских властей. Доля производителя в компании «АвтоВАЗ» перейдет государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», напоминает Газета.ру.

«Это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — пояснил Сенар.

Президент Renault добавил, что французский концерн может возобновить деятельность в России в случае улучшения ситуации, сообщает РЕН ТВ. В то же время Сенар отметил, что сейчас автопромышленность находится «в крайне сложной ситуации».

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ФОТО: рено
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