ВТБ выставил «Росгосстрах» на продажу
ВТБ выставил на продажу страховую компанию «Росгосстрах», заявил председатель правления банка Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами. Его слова приводит ТАСС.
Уточняется, что компания посчитала, что эта отрасль не особо нужна банку. Ранее ВТБ уже продал свое подразделение «ВТБ страхование», напомнил Костин. Председатель правления отметил, что этот бизнес лучше доверить профессионалам.
«Росгосстрах» является второй крупнейшей страховой компанией на российском рынке. ВТБ получил контроль над ней весной 2023 года. Тогда банк выкупил активы группы «Открытие», куда и входила компания.
Ранее Андрей Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию, напоминает НСН.
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