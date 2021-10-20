Белоусов назвал сумму убытков для бизнеса из-за нерабочих дней

Вице-премьер России Андрей Белоусов оценил потери, которые понесут предприятия из-за выходных, в 60 миллиардов рублей. Об этом он заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

По словам запреда правительства, почти двухнедельная остановка работы предприятий малого, среднего и крупного бизнеса обойдутся в 60 миллиардов рублей.

При этом, по словам Белоусова, правительство предложило возобновить поддержку бизнеса мерами, аналогичными тем, которые действовали в стране с марта по июль 2020 года.

