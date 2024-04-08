Правительство отправило на доработку проект о вывесках на русском языке

Правительство отправило законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, на доработку. В отзыве кабмна говорится, что к документу есть замечания юридико-технического и редакционного характера и он нуждается в существенной доработке.

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В частности, отмечается, что инициатива не соотносятся со статьей 1473 Гражданского кодекса РФ, согласно которой юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование или одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации или иностранном языке. Кроме того, может возникнуть правовая неопределенность относительно иностранных наименований, написанных с использованием букв русского алфавита.

Замена англоязычных вывесок - дополнительные расходы для бизнеса и крайне непродуктивная идея, заявил НСН сооснователь ресторанной группы Joi Team (проекты True Cost, Nome, Backroom, Code Coffee, Tangiers Lounge, Квартира) Глеб Марач.

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ФОТО: РИА Новости
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