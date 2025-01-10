«Устаревший китч»: Стилист уверен, что Prada вдохнет жизнь в умирающий бренд Versace
Бренд Versace не утратит оригинальной ДНК после продажи, сказал НСН Александр Белов.
Международный эксперт по стилю Александр Белов в разговоре с НСН допустил, что продажа бренда Versace, который сегодня не пользуется большим спросом у покупателей, станет первым шагом к его успешному обновлению.
Итальянский дом моды Prada SpA рассматривает возможность покупки бренда Versace, сообщило издание Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники. Компания Capri Holdings, которой с 2018 года принадлежит бренд, готова продать Versace и принадлежащий ей бренд Jimmy Choo и поручила банку Barclays разослать соответствующий запрос потенциальным покупателям. Белов заявил, что сделка о продаже пойдет бренду только на пользу.
«Я не думаю, что этот бренд близок к смерти, тем не менее он не пользуется большим спросом. Скорее продажа бренда – это возможность вдохнуть жизнь в эту всемирно известную марку. Многие вещи, которые были популярны когда-либо, к примеру, вызывающие принты и логотипы Versace, сейчас кажутся людям старомодными и устаревшими на фоне тренда на минимализм. Наверняка найдется дизайнер, который сможет сделать так, что бренд после продажи сохранит ДНК, при этом будет выглядеть стильно, модно и современно. Versace сегодня – китчевый за счет более ярких принтов. Среди россиян более популярен бренд Prada. В мире также в топе Balenciaga, Vetements, более традиционны Prada и Louis Vuitton», - заявил он.
Ранее сообщалось, что дом моды Prada SpA в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль на 26%. Помимо Prada компания владеет такими брендами, как Miu Miu и Car Shoe. Чистая прибыль Prada SpA в июне 2024 года составила 383 млн евро. При этом розничные продажи бренда Prada повысились на 6%, а Miu Miu - в 1,9 раза, напоминает «Радиоточка НСН».
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