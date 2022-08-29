«Потеряют доходы!» В АКАР предостерегли от запрета рекламы фастфуда на ТВ

С уходом западных рекламодателей денег на телевидении и так стало гораздо меньше, отметил в эфире НСН Валентин Смоляков. 

Если предложение о запрете рекламы фастфуда на телевидении поддержат, то российские СМИ пострадают от этого серьезнейшим образом и потеряют значительную часть своих доходов, заявил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что Минцифры совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и ФАС прорабатывают предложение о запрете рекламы фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием жира и соли на телеканалах в дневное время. Такое предложение выдвинули с целью формирования здоровых пищевых привычек. Валентин Смоляков отметил, что такая инициатива скажется на СМИ самым негативным образом.

«Такие инициативы уже были у нас в стране несколько лет назад. «Содержание жира» – это, конечно, все замечательно. А вот парная свинина – в ней какое содержание жира? Нам свинину теперь тоже нельзя будет рекламировать? На сегодняшний день наши средства массовой информации испытывают огромную нагрузку. С уходом западных рекламодателей денег на телевидении стало еще меньше. Если мы хотим, чтобы у нас телевидение потеряло еще достаточно серьезную часть доходов… Сейчас не время вводить дополнительные запреты на рекламную индустрию. От этого будут страдать российские медиа в первую очередь, и будут страдать серьезнейшим образом», - сказал Смоляков.

Так, с инициативой о запрете рекламы фастфуда в Минцифры обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что трансляцию данной продукции необходимо запретить в период с 7:00 до 22:00. Кроме того, по словам Лантратовой, в рекламных роликах таких товаров должен присутствовать дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РекламаФастфудРоссия
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