Олег Тиньков попрощался с «Тинькофф банком» и Россией

По его словам, он был одним из немногих, кто сумел «в коррупционной и архаичной» стране «построить четыре разных бизнеса с нуля», и он горд тем, что ему удавалось вести «честный, свободный и американский тип бизнеса».

«Прощай «Тинькофф банк», прощай Россия... А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови — лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима», - заключил Тиньков.

Ранее бизнесмен признался, что после публикации поста с критикой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, его заставили продать свою долю в «Тинькофф банке» «за копейки».