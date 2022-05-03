Олег Тиньков попрощался с «Тинькофф банком» и Россией
Бизнесмен Олег Тиньков в своих соцсетях заявил, что у него ничего не осталось в РФ, и это «плохо для России».
По его словам, он был одним из немногих, кто сумел «в коррупционной и архаичной» стране «построить четыре разных бизнеса с нуля», и он горд тем, что ему удавалось вести «честный, свободный и американский тип бизнеса».
«Прощай «Тинькофф банк», прощай Россия... А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови — лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима», - заключил Тиньков.
Ранее бизнесмен признался, что после публикации поста с критикой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, его заставили продать свою долю в «Тинькофф банке» «за копейки».
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