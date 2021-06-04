Постпред России при ЕС прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

«Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — отметил постпред.

Замглавы министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что отключение России от межбанковской системы SWIFT приведет к убыткам компании.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что не верит в отключение SWIFT в России, для этого у США есть другие инструменты.

