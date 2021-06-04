Постпред России при ЕС прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

Если Россия будет отключена от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова.

В МИД РФ заявили об убытках для SWIFT в случае отключения России от системы

«Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — отметил постпред.

Замглавы министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что отключение России от межбанковской системы SWIFT приведет к убыткам компании.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что не верит в отключение SWIFT в России, для этого у США есть другие инструменты.

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