Поставки вина в Россию из ЕС упали на 37,2%

Отмечается, что за шесть месяцев маркетингового года (для вина он стартует в августе и заканчивается в июле) страны ЕС поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Показатель стал самым низким за пять лет. До этого в течение пяти лет продолжался рост поставок продукции, причем в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию ввезли рекордные 1,9 млн гл тихих и игристых вин.

Лидеры по поставкам в Россию не изменились, в их число по-прежнему входят Латвия, Литва, Италия, Польша, Испания. При этом почти все поставщики сократили объемы ввоза: Латвия — на 44,3%, до 368,3 тысячи гл, Литва — на 32,3%, до 299,1 тысячи гл, Италия — на 29,5%, до 295,5 тысячи гл.

Между тем российские виноделы предложили усилить меры по защите рынка РФ, установив ввозные пошлины для вина из стран НАТО, в том числе игристого и крепленого, в 200%, напоминает телеканал «360».

