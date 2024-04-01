Поставки вина в Россию из ЕС упали на 37,2%
Страны Евросоюза в августе-январе 2023-2024-го сократили поставки тихих и игристых вин в РФ на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Еврокомиссии.
Отмечается, что за шесть месяцев маркетингового года (для вина он стартует в августе и заканчивается в июле) страны ЕС поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Показатель стал самым низким за пять лет. До этого в течение пяти лет продолжался рост поставок продукции, причем в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию ввезли рекордные 1,9 млн гл тихих и игристых вин.
Лидеры по поставкам в Россию не изменились, в их число по-прежнему входят Латвия, Литва, Италия, Польша, Испания. При этом почти все поставщики сократили объемы ввоза: Латвия — на 44,3%, до 368,3 тысячи гл, Литва — на 32,3%, до 299,1 тысячи гл, Италия — на 29,5%, до 295,5 тысячи гл.
Между тем российские виноделы предложили усилить меры по защите рынка РФ, установив ввозные пошлины для вина из стран НАТО, в том числе игристого и крепленого, в 200%, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru