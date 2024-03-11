Polymetal завершила продажу российских активов
Компания Polymetal International PLC завершила продажу активов в России организации «Мангазея Плюс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на акционерное общество «Полиметалл».
«В результате закрытия ранее объявленной сделки между Polymetal International plc ("продавец") и АО "Мангазея Плюс" ("покупатель"), покупатель стал собственником 100% акций компании», — отметили в золотодобывающей компании.
Сделку одобрило собрание акционеров продавца, она была закрыта 7 марта.
Как отметил гендиректор «Полиметалла» Сергей Черкашин, состав активов, принципы управления и стратегия организации останутся без изменений.
В феврале Polymetal объявила о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки $3,69 млрд, напоминает Ura.ru. Позже акционеры одобрили продажу активов в РФ структуре «Мангазея Майнинг».
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