Polymetal объявила о продаже российского бизнеса структуре «Мангазеи»

«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы) компании АО "Мангазея Плюс"», — указано в заявлении.

Компанию в России оценили в $3,69 млрд с учетом внешнего и внутригруппового долга. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта.

В мае компания «Полиметалл» попала под санкции США, напоминает RT. Позже ключевые руководители из Polymetal International оставили должности в российской организации.

