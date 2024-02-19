Polymetal объявила о продаже российского бизнеса структуре «Мангазеи»

Золотодобытчик Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Об этом говорится в сообщении организации.

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«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы) компании АО "Мангазея Плюс"», — указано в заявлении.

Компанию в России оценили в $3,69 млрд с учетом внешнего и внутригруппового долга. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта.

В мае компания «Полиметалл» попала под санкции США, напоминает RT. Позже ключевые руководители из Polymetal International оставили должности в российской организации.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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