Polymetal объявила о продаже российского бизнеса структуре «Мангазеи»
Золотодобытчик Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Об этом говорится в сообщении организации.
«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы) компании АО "Мангазея Плюс"», — указано в заявлении.
Компанию в России оценили в $3,69 млрд с учетом внешнего и внутригруппового долга. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта.
В мае компания «Полиметалл» попала под санкции США, напоминает RT. Позже ключевые руководители из Polymetal International оставили должности в российской организации.
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