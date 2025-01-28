СМИ: «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о продаже

Российская сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о своей продаже, сообщает «Коммерсант».

Возможная сделка обсуждается с Промсвязьбанком, который развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». Потенциальная сделка оценивается в 300 млрд руб.

В «М.Видео-Эльдорадо» отказались от комментариев.

Ранее в компании заявили, что в 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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