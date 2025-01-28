СМИ: «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о продаже
28 января 202505:18
Российская сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о своей продаже, сообщает «Коммерсант».
Возможная сделка обсуждается с Промсвязьбанком, который развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». Потенциальная сделка оценивается в 300 млрд руб.
В «М.Видео-Эльдорадо» отказались от комментариев.
Ранее в компании заявили, что в 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о продаже
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru