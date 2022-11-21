Производители иван-чая захотели купить активы Lipton в России

Российские производители иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, производителя и дистрибутора в РФ чая торговой марки Lipton. Об этом сообщил председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов в беседе с РИА Новости.

Производитель чая Lipton и Brooke Bond решил уйти с российского рынка

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте – как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — рассказал Хлынов.

По словам главы союза, покупка российского подразделения Ekaterrа необходима в том числе для сохранения профессиональной команды и фасовочных мощностей. Как отметил Хлынов, чай Lipton занимал 7% российского рынка.

«Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая», — добавил глава союза.

В августе Ekaterrа заявила о решении прекратить деятельность на территории России. Принадлежащие компании чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить в РФ к концу текущего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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