Пивоваренная AB InBev уходит из России
Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev продаст пакет акций совместного предприятия в России AB InBev Efes, компания ведет переговоры с турецкой Anadolu Efes. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации.
Отмечается, что AB InBev прекратит инвестиции в совместное предприятие. Убытки компании составили $1,1 млрд в первом квартале.
При этом корпорация продолжит поддерживать сотрудников, в том числе оказывать финансовую помощь попавшему под увольнение персоналу. Также пивоваренная компания будет предоставлять гуманитарную помощь Украине.
AB InBev владеет брендами Bud, Corona, Stella Artois, Hoegaarden. Турецкий партнер компании Anadolu Efes - держатель контрольной доли в совместном предприятии AB InBev Efes.
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