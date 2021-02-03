Pfizer составила прогноз на прибыль в 2021 году
Американская биофармакологическая компания Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разработала вакцину от коронавируса, в 2021 году ожидает от продаж вакцины прибыль в размере 15 млрд долларов. Всего по итогам года Pfizer прогнозирует заработок от 59,4 до 61,4 млрд долларов, передает Bloomberg.
Созданный BioNTech и Pfizer препарат от COVID-19 стал первым, использование которого разрешили в ЕС и США. Параллельно с Pfizer свои вакцины разрабатывали компании Johnson & Johnson, AstraZeneca и Novavax, которые ожидают одобрения препаратов американскими и европейскими регуляторами.
По данным Bloomberg, Pfizer планирует поставить 200 млн доз вакцины в США и 300 млн доз для стран ЕС. Общий объем поставок составит 836 млн доз.
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