Pfizer составила прогноз на прибыль в 2021 году

Американская биофармакологическая компания Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разработала вакцину от коронавируса, в 2021 году ожидает от продаж вакцины прибыль в размере 15 млрд долларов. Всего по итогам года Pfizer прогнозирует заработок от 59,4 до 61,4 млрд долларов, передает Bloomberg.

Созданный BioNTech и Pfizer препарат от COVID-19 стал первым, использование которого разрешили в ЕС и США. Параллельно с Pfizer свои вакцины разрабатывали компании Johnson & Johnson, AstraZeneca и Novavax, которые ожидают одобрения препаратов американскими и европейскими регуляторами.