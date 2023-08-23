Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул должность

Первый зампредседателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул организацию из-за перехода на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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«Андрей Пучков ... покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет», — отметили в организации.

Ранее правительство РФ выдвинуло Пучкова в качестве кандидата в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Также кандидатом для избрания в совет директоров выдвинули главу ВТБ Андрея Костина, пишет RT. Известно, что банк получит акции ОСК в доверительное управление на пять лет.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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